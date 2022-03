Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. El metro cuadrado, a la cabeza de la resistencia contra el COVID-19 en Marbella

No podía fallar Marbella. Siempre ha sido talismán y en esta ocasión, con el recuerdo de Manolo Santana presente, más todavía. España ganó la eliminatoria previa de la Copa Davis. El resultado deportivo ya lo tenemos. El otro, el del impacto, económico y mediático, lo conoceremos quizá a lo largo de las próximas semanas. A la espera de esos números, empezamos la semana con otros que son buenos para la ciudad y para parte de la Costa del Sol, cifras consideradas por algunos expertos como unas de esas consecuencias no malas que ha traído la pandemia. “No malas” decimos, porque poner en la misma frase “COVID-19” y “bueno” da un no sé qué, que echa para atrás. El coronavirus podría estar detrás, dicen los profesionales del sector inmobiliario -de hecho lo han manifestado también desde otras disciplinas varias veces-, de que el precio del metro cuadrado en Marbella siga subiendo; esté más caro que en 2019. Está a la cabeza de Andalucía y entre las 20 de España. Matizamos aquí que la relación se reduce a poblaciones de más de 25.000 habitantes. No hay datos de Benahavís, por ejemplo, que sólo con La Zagaleta, podría estar por encima o al mismo nivel. Es lo que tiene hacer una media. Cosas de los números, que deben interpretarse, ya lo saben, de manera correcta. No parece tan difícil.