NO PARECE TAN DIFÍCIL. Por lo menos estudia y propone

Está muy empeñada la Mancomunidad de Municipios en resolver uno de los grandes problemas actuales de esta parte del litoral malagueño: el ya casi continuado colapso de la autovía, con todos los problemas que conlleva.

Es la administración pública más activa al menos en aportar posibles soluciones. Porque no hace mucho que planteó una conexión con barcos y ya está apostando por una segunda opción, complementaria, no suplementaria. O sea, además de, no en lugar de. Sería algo así como una especie de tranvía y de autobuses lanzaderas que discurrían por lo que es ahora precisamente esa infernal autovía.

Es de justicia decirlo. Porque el Gobierno central, ni mu. La Junta, pues casi igual al menos últimamente. Y el o los Ayuntamientos, pues tampoco mucho más. No tienen competencia alguna. Cierto. La Mancomunidad en principio tampoco. La cosa está en proponer.

Y luego ya vendrá lo demás, que en este caso, y vistos los antecedentes, ya abogan en la administración supramunicipal desde el primer momento por que sea algo que corra a cargo de la iniciativa privada.

No parece tan difícil.