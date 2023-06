Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Mejor así a que "explote"

Ya conocemos uno de los datos que ilustran bastante bien cómo está la economía de un lugar como Marbella. Porque después del turismo, el sector productivo más importante es el inmobiliario. Es así. Lo hemos dicho ya varias veces. Guste o no, es lo que hay. Y a primera vista, no son buenos. Ha caído la venta de casas. Primer “pero” al respecto: es normal dicen los profesionales de la materia. El mercado se ajusta por sí sólo; no puede estar constantemente subiendo. Porque además, tampoco sería bueno. Si no miren a los años del “boom” que al final terminaron eso mismo, explotando en nuestros bolsillos. Se han vendido o comprado, como prefieran, menos casas que al final del año anterior y que en el mismo periodo de 2022. Llega aquí el segundo “pero”: aun así, el primer trimestre de este año, el que nos ocupa hoy, es el quinto mejor de toda la serie histórica de la ciudad. No parece tan difícil.