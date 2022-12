Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Medio lleno sin discusión

Medio lleno. No hay discusión alguna esta vez. El vaso no puede mirarse medio vacío por mucho que los cotizantes a la Seguridad Social hayan bajado en noviembre. ¿Por qué? Pues hay varias razones. La primera es que a pesar del descenso, es el mejor penúltimo mes del año de toda la serie histórica. La segunda, que son datos mejores que los de hace tres años. O sea, que antes de la pandemia, esa referencia que tiene pinta que usaremos todavía un largo tiempo. La tercera, que la bajada es muy poca. La cuarta, que noviembre no es un mes precisamente bueno en estos asuntos y ahí está, en consonancia además, el aumento del paro registrado. Y una curiosidad: el número de autónomos o apenas baja o sube mucho desde ese 2019 al que apuntábamos antes. No parece tan difícil.