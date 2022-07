Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. A más turistas, más amigos de lo ajeno

Que Marbella vaya a estar o esté ya hasta los topes -expresión ésta que ya hemos usado un par de veces en las últimas semanas- tiene, además de sus lógicos beneficios, también sus inconvenientes. Entre ese aluvión de visitantes también se cuelan los amigos de lo ajeno, que además tienen más donde meter la mano. Esto así dicho igual no refleja la seriedad del tema. Pero en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, en la Policía Local y la Policía Nacional lo tienen bien claro. De ahí que potencien para los dos meses fuertes del verano el dispositivo habitual tanto en medios humanos como materiales. Incluso piden colaboración a la ciudadanía para que estén atentos a sus cosas; cuidado con los bolsos, no dejen objetos de valor a la vista y miren bien en qué páginas reservan un alojamiento, no vaya a ser que se tengan que volver por donde han venido porque lo que les ofrecían en realidad no existe. Y si lo advierten los responsables de la seguridad del municipio, será por algo. No parece tan difícil.