Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Marbella se suma al ahorro con las luces de Navidad

En un minuto y medio despejamos una incógnita que siempre genera mucha expectación por estas fechas y quizá más este año por las recomendaciones hechas por los gobiernos central y autonómico. ¿Cuándo se va a encender el alumbrado de Navidad en Marbella? Pues más tarde de lo normal, pero no tanto como en Madrid y Sevilla sugerían. No queda mucho. Seguro que se habrán dado cuenta al pasar por las calles, porque ya está colocado e incluso se han hecho pruebas. En consonancia con esa idea de ahorrar dinero y, de paso, reducir contaminación lumínica, este año las luces estarán menos horas al día encendidas. Eso sí, la idea, veremos si da resultado, es que haya ese efecto dominó de que las luces saquen a la gente de sus casas y la metan en los comercios y bares. Se entiende ¿no? No parece tan difícil.