Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Marbella demuestra otra vez que es solidaria

Encaramos hoy la mitad de esta semana en la que las ferias predominan en Marbella. En apenas 40 minutos comenzará la cuarta edición de la de Empleo, una vez que se cambió de fecha después de haberla programado para plena Semana Blanca y coincidiendo con la Copa Davis. Si la lluvia no lo impide, el viernes será el turno de la Feria Social 2022. Si no puede ser éste, será el que viene, suponemos que con la misma idea de aplazarlo sucesivamente si llegado el día, el tiempo vuelve a no acompañar. Pero sea cuando sea, lo importante es que será. Volverán a reunirse los colectivos del voluntariado de la ciudad tres años después, en otro síntoma de que la normalidad empieza a llegar del todo a Marbella. Y se merecen estas asociaciones tener ese señalado día. Se lo han ganado precisamente durante el tiempo que no se han podido reunir; durante estos años de la pandemia en los que han estado dando el callo, sin esperar nada a cambio. Suena demagógico quizá, pero es la pura realidad, la de una Marbella que además de a lujo y turismo, huele también a solidaridad. Los marbellíes, los marbelleros lo han demostrado; lo están haciendo de hecho con el apoyo al pueblo ucraniano. No parece tan difícil.