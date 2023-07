Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Malo de por sí, peor por el momento

Vaya panorama tenemos por delante. En plena temporada alta, en pleno julio, en el verano en que se iban a batir todas las marcas-igual se siguen rebasando a pesar de todo- un “cinco estrellas” de Marbella, tiene una complicada papeleta a partir de ya: seguir prestando servicio sin poder usar sus cocinas ni sus terrazas. De momento, la imagen no es la mejor. Los trabajadores encerrados y la policía mediando y velando al mismo tiempo por que se respeten las decisiones judiciales, mientras el establecimiento está casi lleno; de turistas, claro. Cumpliendo los mandatos de los juzgados decíamos. Que llevan sus tiempos reglados, lo sabemos. Y la casualidad ha hecho, después de dos intentos fallidos, que el tercero fuera ayer. Lo que no sabemos es si hay alguna pequeña rendija legal por la que pudiera haber cabido retrasarlo hasta al menos después del verano. Añádanle que los autobuses prorrogan sus paros en julio y agosto. Que sea en esos dos meses ya pesa más de por sí. Que sean más días y que se planteen huelgas de 24 horas durante toda la Feria de Málaga, es una losa que veremos quién o que la soporta. No parece tan difícil.