Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. La inicial, sí; la definitiva, no.

Lo avanzó hace unos meses el director general de Urbanismo a estos micrófonos: la aprobación inicial del nuevo plan general -ya saben que ahora son dos documentos y no uno sólo, el famoso PGOU ya no existe como tal- sí será en esta legislatura; la definitiva, ya veremos. Sonaba entonces a que no. Y así parece que será, según los plazos que daba ayer la alcaldesa, con motivo del anuncio de una sesión extraordinaria para dar un paso previo en el proceso. Éste, por cierto, también va a ser algo más tarde de lo previsto. Esta es la parte mala o regular de la historia. La buena es el escenario de la ciudad cuando estén listos del todo los planes, tal y como lo describió ayer la regidora marbellí: el suelo para construir será más barato, lo que desembocaría, conforme al principio universal de la economía, a que las viviendas futuras sean más asequibles. Sería lo lógico. Otra cosa es lo que pase después. Se diseñará una ciudad de tal modo que ningún vecino, viva donde viva, tenga que coger el coche y recorrer varios kilómetros para, por ejemplo, hacer la compra. Lógico también ¿no? No parece tan difícil.