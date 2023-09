Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Imágenes que sobran

La costa marbellí recupera hoy su imagen. Pero no es porque al empezar septiembre los turistas se hayan ido en masa. No. Además, habría que saber si la fotografía habitual de Marbella no es precisamente aquélla en la que el visitante está presente. Chascarrillo aparte, de la instantánea del litoral desaparecerá esta mañana o eso es lo previsto, un elemento que sí que sobra. No hay duda en este caso. 48 días ha estado el velero encallado en la playa de San Pedro Alcántara. Un largo mes y medio consecuencia de la complicada burocracia de la administración pública que retrasa más de lo que el sentido común dice que debería emplearse en hacer determinadas cosas y también -casi más incluso- de la falta de educación, urbanidad y civismo del que deja un barco en plena orilla y pasa del tema, para que se entienda rápidamente. Y es que, no es la primera vez. No parece tan difícil.