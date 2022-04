Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Fin (de momento) de una extraña decisión

Se anunció al final de la pasada semana a través de las redes sociales. Lo hicieron la alcaldesa y el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Marbella. Era garantía pues de que no se trataba de una noticia falsa, tan habituales en este nuevo canal de comunicación creado espontáneamente. Además, el Consistorio de Estepona hacía lo propio con una nota de prensa. Supera abriría de nuevo sus espacios de agua pasado el puente de mayo. Atrás quedarán, llegado el martes que viene, 53 días de una situación que vamos a dejar en rara y singular. Y seguro que por esa misma razón los antes nombrados, la regidora y el responsable de Deportes marbellíes, visitaron ayer por la mañana el centro Fuentenueva, que es como se llama el Supera de San Pedro, para ver la piscina Javier Mérida, que es el nombre que tiene esa instalación en concreto. Por comprobar su estado, por si acaso, vamos. Por si las moscas también el Ayuntamiento de Marbella terminará el procedimiento iniciado para rescatar la concesión. No vaya a ser que vuelva a subir la luz o el gas, o lo que sea, y los usuarios de la piscina tengan que ir, en el mejor de los casos a la del centro de Miraflores, en el centro urbano de Marbella. Porque esa, recuerden, no cerró. Su caldera es de biomasa o pellets. La sugerencia sale sola. Por mucho que cueste bastante, dinero y tiempo, sustituirlas. No parece tan difícil.