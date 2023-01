Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Las dudas sobre el Presupuesto

Ya están resueltas “casi” todas las dudas que quedaban sobre el Presupuesto Municipal de Marbella para este año. Antes de que empezara 2023 sabíamos el montante total y sabíamos que no iba a estar aprobado de manera definitiva en tiempo. Encaramos la Navidad con el interrogante de si estaría listo antes o después del 18 de este mes, que fue cuando se le dio el visto bueno el año pasado. Esa pregunta la ha contestado el propio paso de los días. No. Y ya entrado el presente, nos faltaban por resolver las incógnitas de cuántas alegaciones recibiría el documento inicial, el borrador; de cuándo se presentarían en caso de que las hubiera, dando por hecho que sí habría y apostando sin apenas riesgo a que la mayoría llegarían a última hora porque es una práctica habitual de unos contra otros y de los otros contra los unos; y de qué día sería el pertinente Pleno extraordinario para aprobarlo. Sólo queda, y de ahí el “casi” del principio, el día exacto: 30, 31 de diciembre, 1, 2 ó 3 de febrero. No parece tan difícil.