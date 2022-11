Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Las dos Marbellas (o las dos Costas del Sol)

Las dos Marbellas. Seguro que lo han escuchado muchas veces. Seguro también que habrá sido en tono peyorativo o lo habrán tomado así. Ayer coincidieron, y lo hacen ahora, en la actualidad. Vamos primero a hacer dos puntualizaciones. No hay dos Marbellas; son muchas más. Pero bueno, se entiende. Y no es Marbella como tal en este caso, sino Ojén, aunque ya se sabe que la marca de esta ciudad es la que vende y todo se arregla con un “a cinco minutos de centro urbano y sus playas”. La Costa del Sol pues, podríamos decir. La otra Marbella que nos ocupa es San Pedro, por cierto. El otro San Pedro, si quieren. No queremos herir sensibilidades. Los asuntos en cuestión son una promoción de viviendas de lujo por un lado y la reforma de dos pisos tutelados que llevaban 44 años sin arreglarse por el otro. “¡Otra vez el lujo!” dirán. Pues sí. Porque Marbella y la Costa del Sol son eso. Y de eso viven también. Y de esto en concreto van a vivir las 350 familias de los otros tantos puestos de trabajo que se generan. Por supuesto que también son lo otro, el cuidado de los necesitados. No son excluyentes, caray. ¡Qué manía! No parece tan difícil.