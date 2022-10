Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. El doble o incluso el triple

Otro consejero de la Junta en Marbella. Y un nuevo anuncio de los pendientes, claro. Él, el de Justicia. Ello, la Ciudad de la ídem. Para el año que viene hay una partida reservada, aseguró. Pero de la visita de José Antonio Nieto ayer a la ciudad, hay dos causas que se admitirían a trámite: una es la necesidad de que las salas del municipio -recuerden, tres sedes distintas- se agrupen en una sola dependencia. ¿Quieren una cifra? Para proyectos similares en capitales de provincia se diseña un espacio una vez y media mayor que el existente. Para el nuestro, será el doble, con margen incluso de que triplique a los actuales. Y la segunda, que se aceptaría antes todavía que la primera por ser de cajón, es que lo primero que hay que hacer es habilitar los accesos a lo que será la Ciudad de la Justicia, no vaya a pasar como con cierto hospital de la provincia de Huelva; de Lepe, en concreto. Y no, no es un chiste. Busquen en internet y ya verán. No parece tan difícil.