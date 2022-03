Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Corrigiendo símbolos históricos y soltando lastre

Una semana y media más o menos lleva en marcha una obra en San Pedro Alcántara que más que por sí misma -es algo sencillo y que además no complica el tráfico ni causa molestia alguna- tiene su aquel por lo que significa; por varias connotaciones. Primero, es soltar más lastre del “gilismo”, eliminar otro de los símbolos de aquella época, aunque quizá éste no tan famoso ni mediático. Segundo, porque además trataba de simbolizar una parte de la historia del municipio que nunca existió como tal. Se trata del barco que durante más de 20 años ha encabezado la avenida del Mediterráneo o la carretera de la playa, como también se la conoce en la localidad; una de esas cosas, decíamos, de la infausta gestión del GIL que ahora se va a sustituir por algo que sí representa el pasado, muy pasado en este caso, del municipio y de San Pedro en concreto. Por decirlo claro: sí tiene restos romanos, pero nunca fue el tradicional pueblo de pescadores. No parece tan difícil.