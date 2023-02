Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Continúa la saga

Esta película ya la hemos visto. Parece una saga que cada cuatro años suma una nueva cinta. El argumento es muy parecido siempre. Tanto, que casi aburre y ya ni entretiene. Hay dos protagonistas. Uno es el Ejecutivo local que, aunque dijimos que no lo íbamos a repetir más, la actualidad lo obliga: llega la cercanía de las elecciones y acumula presentación de obras y/o proyectos. El contrario le acusa de electoralismo y él se defiende con que son actuaciones como cualesquiera otras. El otro actor es precisamente la oposición a la que le basta una rama partida en un árbol de una de esas actuaciones para referirse a talas indiscriminadas y masivas, aprovechando esa vieja y arcaica asociación de ideas aun presente en pleno siglo XXI de que sólo la izquierda cuida el medio ambiente. Confluye la trama por cierto en el electoralismo. El equipo de Gobierno piensa que las acusaciones de la oposición también obedecen a la cercanía del 28 de mayo. Y luego está lo de que la realidad es muy tozuda. Se podrá ver, lo podrá ver cualquiera que lo desee yendo simplemente dentro de unos meses a La Alameda, un jardín de colección y no autóctono. La polémica nos ha servido al menos para aprender un poco de historia. No parece tan difícil.