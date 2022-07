Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. El caprichoso tiempo de Marbella

Han pasado otros tres meses y se consolida el camino por el que comenzó la meteorología marbellí en octubre, cuando arranca el año hidrológico. Si no hay sorpresa mayúscula, será el quinto ejercicio seguido en que bajen las precipitaciones acumuladas en la ciudad. Había ocurrido cuatro años pero nunca cinco. No será empero el más seco de la historia desde que se tienen datos oficiales. Cuesta creerlo, pero ha habido otros periodos en los que ha llovido mucho menos aun de lo poco que lo ha hecho éste. La meteorología de este último trimestre nos ha traído además una curiosidad, ésta de parte del mercurio. Porque a mitad de junio pasado, la media de la temperatura estaba más de dos grados por encima de lo habitual, con esa ola de calor que pasó también por aquí. Pero al término del mes, la diferencia no ha sido tanta. ¿Cuál es esa curiosidad? Que el calor ha dejado de ser tanto justo cuando ha entrado el verano. No parece tan difícil.