Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. "Avanzan" los autobuses de Marbella

Pues no; no habían terminado los balances del verano. Quedaba el del transporte público. Bueno, igual queda algún otro. De momento, éste, que es el de los autobuses de Marbella para entendernos, trae datos “positivos”. Ha aumentado notablemente la gente que lo usa según explican en el Ayuntamiento, al que a su vez ha informado la concesionaria Avanza. 260.000 viajeros más que hace un año. La cifra total supera el 1.720.000, que también es más de lo previsto. Así que toca presumir, claro. La apuesta, “la revolución” que decía ayer el delegado municipal hecha hace unos años en el servicio, da sus frutos. Solo baja, anécdota al canto, el porcentaje de usuarios que montaron en los autobuses con la tarjeta de movilidad. Es lógico. En pleno verano hay más turistas, visitantes de otras poblaciones que usan el servicio y que al no estar aquí empadronados, no tienen esa ventaja. Y eso lleva matemáticamente a que la proporción de los primeros, baje. La proporción, subrayamos. No parece tan difícil.