Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Los anuncios, los plazos y otras cosas de la administración

El pasado 13 de octubre era lo único casi seguro. Menos mal que empleamos el “casi”. El adverbio nos salva de haber errado por completo. Claro que lo hubiéramos hecho, lo hemos hecho en gran parte en realidad, porque era la idea del Ejecutivo local y así nos lo explicaron. 40 días justos después, resulta que es imposible. Deberíamos poner también el “casi” por si las moscas. No estará el Presupuesto del Ayuntamiento de Marbella listo antes del 31 de diciembre, o lo que es lo mismo, no podrá empezar a funcionar el Consistorio el nuevo año con sus nuevas cuentas. Y es el segundo año consecutivo, después de que en todos los anteriores con el PP al mando, sólo hubiera ocurrido una vez, como ya recordamos en su momento. Este ejercicio en el que todavía estamos, la aprobación definitiva fue el 18 de enero. Ahí puede estar ahora la referencia a partir de ahora, aunque puede que a la enésima haya ido la vencida y como decía ayer el portavoz del Gobierno local “yo soy enemigo de dar plazos porque luego pasa lo que pasa”. No parece tan difícil.