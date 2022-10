Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Los abogados le tiran el guante a la Junta

Mientras se desarrolla el Pleno de octubre en el Ayuntamiento de Marbella, aquí al lado, en el palacio de ferias empieza en breve la segunda jornada de un nuevo encuentro, de ámbito provincial, pero con presencia nacional, cuyos organizadores han querido que sea en la ciudad. Son los abogados, el Colegio de Málaga, y uno de sus congresos los que vuelven a la ciudad. No es la primera vez que se reúnen aquí. En la anterior etapa del colectivo, a su decano le tiraba mucho la tierra, podríamos decir. Pero cambiada la junta directiva, el caso es que la ciudad sigue atrayendo igual, según parece. Aprovechó el actual decano en la presentación para lanzarle el guante a la Junta de Andalucía; le puso en el compromiso de hecho para que se ponga manos a la obra y solucione las carencias que están bajo su responsabilidad. “Estoy convencido de que con el nuevo equipo de Gobierno en la Junta de Andalucía…” fueron sus palabras. Y no una vez, sino dos en apenas un par minutos de intervención. No parece tan difícil.