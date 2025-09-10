Más de 12.000 niños entre 3 y 11 años comienzan hoy el nuevo curso escolar

Los dos CEIP de las Chapas, el de Nueva Andalucía, los cinco de San Pedro y los 14 del centro urbano marbellí, sumados a los concertados de la localidad componen ahora mismo un mapa educativo que da cabida de sobra, ha asegurado la directora general de Enseñanza del Ayuntamiento, Carmen Díaz, a la demanda de escolares de Infantil y Primaria del municipio.

No hay por tanto aulas prefabricadas. Atrás quedaron años en los que había serios problemas para poder escolarizar a todos los pequeños de la ciudad.

Cinco modificaciones presupuestarias por valor de 7,4 millones de euros

El Ayuntamiento de Marbella aprobará en un Pleno extraordinario cinco modificaciones presupuestarias por valor de unos 7.400.000 euros. Las cantidades se restarán de áreas que no las necesitan para llegar a final de año, para destinarlas a otras que las requieren para los próximos tres meses y medio.

1.600.000 euros serán para actuaciones como las reformas del techado de la oficina de turismo de La Fontanilla o la plaza del mercado municipal. 375.000 se emplearán en arreglar más destrozos ocasionados por la DANA. Y con otros 400.000 se seguirán arreglando las playas, con especial atención a un problema que está presente todos los días: las algas. Lo ha explicado el portavoz del Ejecutivo, Félix Romero.

Otra modificación afectará a las áreas de Fiestas y Juventud de San Pedro Alcántara que tendrán 60.000 euros más de aquí al próximo 31 de diciembre.