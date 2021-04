MÁS DE UNO MARBELLA NOTICIAS 8:20 06/04/2021

Marbella prepara sus playas de cara al verano, tras el paso de varios temporales

El Ayuntamiento continúa con los trabajos en las playas, unas vez pasada la Semana Santa y de cara a la temporada estival. De momento, se está actuando en todo el litoral, no solo en los arreglos tras el paso de varios temporales, tanto de levante como de poniente, sino en la recogida de algas, que diariamente cambian la fisionomía de las aguas desde hace ya varios años, de forma persistente. Hay un detalle que preocupa especialmente y es que este año no habrá aportes de arena por parte de la Demarcación de Costas, dependiente del Gobierno Central. El argumento del ejecutivo es que, al margen del presupuesto ordinario de Costa, hay otro extraordinario en función de las necesidades. Y ahí estriba el asunto, los ayuntamientos de Marbella y Estepona entienden que sí es necesario y parece que el ejecutivo de la nación, no