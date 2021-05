Los extranjeros de Marbella recuperan casi por completo la normalidad

La llegada de las vacunas también les beneficiará; vacunas a las que además, según aclara la delegada municipal de Extranjeros del Ayuntamiento de Marbella, Remedios Bocanegra, pueden tener acceso todos ellos; europeos o no; en situación regular o no. Los que están ya inscritos en el sistema público sanitario no tienen problema alguno. El resto tienen que empadronarse en la ciudad para después darse de alta "en la base de datos de Salud de la Junta de Andalucía". También lo deben hacer, subraya la responsable marbellí, aquéllos que tienen la llamada "tarjeta de residencia no lucrativa" y que disponen de medios económicos y seguro privado propio, porque si no, "no hay constancia oficial de que estén en Marbella".