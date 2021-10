MÁS DE UNO MARBELLA 08:20. VIERNES, 22 DE OCTUBRE DE 2021

Empresarios y partidos políticos temen el impacto negativo ante el futuro pago por el uso de la autovía de la Costa del Sol

No quieren llamarle peaje, sino sistema de tarificación. Aunque la diferencia no la encontramos, quizá en los precios que se barajan. El gobierno ha confirmado que antes de 2024, cobrará a los conductores por utilizar autovías para mantenerlas y conservarlas, algo que hasta ahora soportan todos los ciudadanos, independientemente de si las usan no. La idea es cobrar un 1 céntimo de euro por kilómetro como recargo a quienes circulen por ellas. Aunque aún habrá que esperar unos meses para ver cuáles serán los detalles y que se perfile el borrador legal, también habrá que llegar a acuerdos con las autonomías, porque aunque en un principio se planteo solo cobrar las vías de alta capacidad, pero no se descarta que comunidades autónomas puedan fijar cobros en las carreteras regionales. Reacciones haberlas haylas y aquí se las traemos.