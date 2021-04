MÁS DE UNO MARBELLA NOTICIAS 8:20 16/04/2021

La antigua Escuela Oficial de Idiomas alojará, en régimen de alquiler, a una veintena de jóvenes de Marbella

Un antiguo edificio de viviendas que no reunía las condiciones de modernidad, ni de accesibilidad, en un viejo bloque de la avenida Huerta de Los Cristales, que durante un cuarto de siglo alojó la Escuela Oficial de Marbella, se convertirá en un año en el hogar de una veintena de jóvenes, que podrán acceder a él en régimen de alquiler. Una nueva vida para un edificio que durante 25 años no reunió las condiciones adecuadas para dar albergar el centro por el que pasaban cada curso cientos de alumnos y que ahora cambia de uso. El Ayuntamiento ha sacado a licitación el proyecto, un proyecto que se espera tarde ocho meses en ejecutarse y que podría estar listo para el verano próximo. Una buena noticia para los jóvenes que no pueden acceder a la compra de una vivienda, aunque un poco pobre si tenemos en cuanta que del plan destinado a ellos, anunciado hace años, nada se sabe.