EL DOMINGO A LAS 14H RECIBE AL ANDORRA

Vuelta al trabajo para el Málaga con tres bajas más

La buena noticia, los recuperados Chupe y Dorrío

Redacción

Málaga |

Vuelta al trabajo con malas noticias. Porque aunque se cumple lo esperado, la recuperación de Chupe y de Dorrío que se perdieron la sesión del lunes con un proceso viríco, las molestias de dos de los jugadores hacen temblar las opciones en el centro del campo.

Izan Merino, con molestias en el tobillo, y Juanpe en el adductor. Además, Aaron Ochoa es el que se ha visto ahora afectado por un proceso vírico.

Client Challenge

Por su parte Jokin Gabilondo, con esa lesión en la mano, ha estado en solitario sobre el césped. La sesión ha comenzado con vídeo, charla técnica, y después ejercicios con balón…

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer