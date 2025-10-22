Vuelta al trabajo para el Málaga con tres bajas más

Vuelta al trabajo con malas noticias. Porque aunque se cumple lo esperado, la recuperación de Chupe y de Dorrío que se perdieron la sesión del lunes con un proceso viríco, las molestias de dos de los jugadores hacen temblar las opciones en el centro del campo.

Izan Merino, con molestias en el tobillo, y Juanpe en el adductor. Además, Aaron Ochoa es el que se ha visto ahora afectado por un proceso vírico.

Por su parte Jokin Gabilondo, con esa lesión en la mano, ha estado en solitario sobre el césped. La sesión ha comenzado con vídeo, charla técnica, y después ejercicios con balón…