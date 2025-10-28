ONDA DEPORTIVA MÁLAGA 28/10/2025

Silvia Arderius: "Quiero colgarle una medalla a Sofía"

La jugadora del Balonmano Costa del Sol Málaga, en nuestro podcast de Onda Deportiva Málaga desde Asador Iñaki, nos cuenta más detalles sobre su estado físico actual y sobre el proceso de maternidad en el balonmano en España

Redacción

Málaga |

Hoy en Onda Deportiva Málaga desde Asador Iñaki hemos estado con la central de 35 años del Balonmano Costa del Sol Málaga, Silvia Arderius, que el pasado sábado volvía a los terrenos de juego tras 512 días en los que ha sido mamá de Sofía.

Cinco meses después de dar a luz, la madrileña recupera la forma aunque asegura: "Este es el peor momento, peor ahora que durante el embarazo". "El sábado me encontraba un poquito perdida, se me hizo extraña, la verdad".

"Tenía claro que quería volver, para nada era una retirada, no tengo que demostrar nada a nadie pero por suerte he decidido volver", nos ha contado Arderius,

