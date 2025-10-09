Estreno arrollador de Unicaja en la BCL

El Unicaja comenzó su andadura en la BCL 2025-26 con un gran triunfo ante el Mersin Sports Club (97-66). Los malagueños impusieron su ritmo desde el inicio con la aportación de un inspirado Xavier Castañeda, el mejor jugador de la noche (17 puntos, 3 asistencias, 19 de valoración), consiguiendo maniatar al cuadro turco para sumar una nueva alegría en casa.

El sábado a las 20h en Gran Canaria, el martes a las 19h en Grecia, y el domingo ya día 19 de octubre en casa frente al Barça, es lo próximo que tienen los de Ibon Navarro. Ya a final de octubre, visitan Tenerife.

La sorpresa estuvo en el otro parido del grupo, con la victoria del Karditsas griego en Bélgica frente al Oostende, por 93-95. La próxima semana jugará Unicaja la segunda jornada en Grecia.