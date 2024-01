Noticias Málaga Mediodía

*FITUR

Segunda jornada de FITUR

Al interior de la provincia de Málaga ha llegado 1.362.000 turistas, un 13% más que en el año 2022, generando un impacto económico de 1.481 millones de euros.

*SEQUÍA

La ciudad de Málaga consume al año más de 50 hectómetros cúbicos de agua, de los cuales se facturan 35,1 hectómetros cúbicos

Los más de 15 hectómetros cúbicos de diferencia corresponden a agua que se pierde en fugas (materia en la que se ha conseguido una reducción del 10%), enganches ilegales o se necesita para su tratamiento de la ósmosis inversa en la planta depuradora. Penélope Gómez, concejala de Sostenibilidad Medioambiental, ha anunciado que se va a llevar a cabo el control de los grandes consumidores de agua entre los que se encuentran instalaciones como el aeropuerto, puerto o la estación María Zambrano, hospitales industria, hostelería o centros deportivos. Los 100 mayores consumidores emplean al año, el 8% del total del agua facturada.

El control se realiza con la instalación de 1.200 dispositivos de telelectura que entrarán en funcionamiento en breve

Por otra parte, se están instalando válvulas de regulación de presión que no debe hacer que se resienta el suministro. Las próximas zonas donde se va a proceder a la instalación de estas válvulas son el Polígono Guadalhorce y desde los Baños del Carmen hasta Playa Virginia.

Por último, debemos recordar que Málaga está sujeta en consumo de agua al bando municipal publicado el pasado 16 de noviembre

No puede emplearse agua potable para el riego de jardines, baldeo, llenado o rellenado de piscinas, y lavado de coches fuera de las zonas permitidas, medidas que si no se cumplen pueden conllevar sanciones de hasta 6.000 euros. Por el momento, no se tienen previstas nuevas medidas restrictivas estando el suministro garantizado actualmente, hasta el próximo mes de septiembre.

*COLEGIO DOMINGO LOZANO

La Delegación de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía aclara que tras la finalización del plazo el pasado miércoles 17 de enero, para la solicitud de reunificación de hermanos del Colegio Domingo Lozano, han sido atendidas las seis peticiones presentadas por las familias a tal efecto

En total, eran 35 las familias con hermanos distribuidos en los dos centros en los que se reubicó al alumnado, el Ciudad de Popayán y el Luis Braille. Por otra parte, añaden desde la Delegación que a pesar de no corresponder el servicio de transporte de acuerdo con la norma de aplicación, se ha determinado proporcionar dicho servicio para el alumnado cuyo domicilio se encuentre más alejado del CEIP Luis Braille, cuya distancia es de 1.100 metros del CEIP Domingo Lozano. Recordemos que este último centro tuvo que ser cerrado debido a problemas estructurales que ponían en serio peligro la integridad física de la comunidad escolar, con la pertinente reubicación de los alumnos en otros centros.

*ARQUITECTOS

Durante el año pasado, el número de viviendas visadas en la provincia de Málaga fue de 6.979 unidades, cifra similar a la del ejercicio anterior cuando se alcanzaron las 7.000 unidades

Así se desprende del balance presentado por el Colegio de Arquitectos de Málaga y que permite afirmar que se ha consolidado el ritmo de construcción volviendo a las cifras de los años anteriores a la crisis inmobiliaria, que se volvieron a producir justo antes de la llegada de la pandemia. Por municipios, Mijas suma 1.110 unidades visadas, seguida de Estepona con 1.011, Fuengirola 998 y Málaga con 958 viviendas firmadas de las que 68 son de VPO.

*SUCESOS

Detenido en Málaga un individuo por agredir a su expareja, a quien, presuntamente, cogió del cuello, tiró al suelo y golpeó hasta que la mujer pudo huir y refugiarse en la recepción de un hotel cercano

Los hechos tuvieron lugar de madrugada, y cuando los actuantes se personaron en el hotel, la víctima ya no estaba porque había huido; pero sí había facilitado previamente los datos del presunto agresor y su descripción física, lo que permitió realizar las gestiones oportunas a través de bases de datos policiales, y obtener también la identidad de la que podría ser la agredida. El ahora detenido gozaba de un permiso penitenciario, y, según confesó su madre a la policía local, es una persona violenta asegurando que ella misma ha sido víctima de agresiones por parte de su hijo. El hombre ha sido puesto a disposición judicial.

Cae un clan de la 'Mocro Maffia' holandesa asentado en la Costa del Sol que blanqueaba dinero del narcotráfico

Se han bloqueado 172 propiedades valoradas en 50 millones de una red que incluso intentó aprovecharse de la Embajada española en Tailandia. En la operación ha sido detenido un "objetivo prioritario" buscado en Países Bajos por estar al frente de una estructura que blanqueaba dinero del narcotráfico. La operación `policial se extiende a Melilla y Barcelona.