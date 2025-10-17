Adelante Andalucía pide una reforma 'ambiciosa' del Servicio Andaluz de Salud "donde se prime lo público"

Adelante Andalucía insiste en que la Junta tiene que hacer un replanteamiento total del Servicio Andaluz de Salud, una paralización de los conciertos, y no desviar dinero a la privada para destinarlo íntegramente a la pública, mejorando las condiciones laborales del personal sanitario e invirtiendo en nuevos equipos. José Ignacio García, portavoz de la formación política en Andalucía, ha recordado en una entrevista en Onda Cero que esto no es nuevo, pues “las privatizaciones las comenzó el partido socialista y ahora se han acelerado con el Partido Popular”.

En relación al problema de los fallos en el cribado de cáncer de mama, insiste en que “en una crisis sanitaria tan grave como la que se está viviendo”, el presidente de la Junta de Andalucía "sigue mintiendo", pues continúa derivando a mujeres pacientes de cáncer de mama a la privada. Reclaman transparencia, saber la causa del problema, cuál ha sido el fallo, y cómo lo van a arreglar.

En relación a la elección de Antonio Sanz como consejero de sanidad, dicen desde Adelante no entender cómo se va a hacer cargo de una consejería tan importante, "alguien que no tiene conocimiento de la gestión sanitaria". Según sus palabras “Antonio Sanz sabe de la gestión sanitaria por Twitter o por fotos”. Por otro lado, ha recalcado que debería ser “una consejería sola” y tener la Junta a un sólo profesional trabajando por ella.