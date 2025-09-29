ESPACIO DE TURISMO

Turre sumará en mayo de 2026 una nueva recreación histórica a la provincia de Almería

El municipio levantino prepara la primera representación teatralizada de aquel hecho que aconteció el 25 de mayo de 1596 cuando el rey Felipe II otorgó a Turre el estatus de Villa, con entidad y ayuntamiento propios .

El año que viene se cumplirá el 430 aniversario de su emancipación de Mojácar.

Onda Cero Almería

Almería |

Además, '3ª Ruta Sabores del Almanzora', Mercado artesanal en Taberno por el 'Día de la Mujer Rural',...

