Turre sumará en mayo de 2026 una nueva recreación histórica a la provincia de Almería
El municipio levantino prepara la primera representación teatralizada de aquel hecho que aconteció el 25 de mayo de 1596 cuando el rey Felipe II otorgó a Turre el estatus de Villa, con entidad y ayuntamiento propios .
El año que viene se cumplirá el 430 aniversario de su emancipación de Mojácar.
