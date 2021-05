Videojuegos

Distrito 42 | El último

Fin de temporada, nueva vida. No os preocupéis, que queda Distrito 42 para dar y regalar. Mientras tanto, disfrutad de este último programa, hecho con todo el cariño y la dedicación de siempre pero con un toque... especial. Por supuesto hablamos de toda la actualidad reciente del videojuego. Las polémicas de Biomutant, el State of Play de Horizon Forbidden West, anuncios de Sonic y Dragon Quest, lo nuevo de Dying Light... ¡Y no decimos más!