MÚSICA

Escenario de honor para Pasión Vega en Roquetas con 'Pasión Almodóvar'

La cantante, con ascendencia nijareña, vuelve agradecida al Teatro Auditorio Roquetas de mar en el que ha iniciado varias de sus giras anteriores y del que ha recibido la butaca de honor

Onda Cero Almería

Roquetas de mar |

'Pasión Almodóvar' es el título del espectáculo musical con el que Pasión Vega llega al Teatro Auditorio Roquetas de mar el viernes 17 de octubre a las 21 horas.

Un concierto en el que la artista malagueña pone el sello personal y jazzístico a célebres canciones que el oscarizado realizador manchego revivió en sus películas.

Con su voz canora, inconfundible, singular, versátil y polifacética, potente y expresiva, Pasión homenajea a temas ya íntimamente unidos al arte cinematográfico almodovariano manifestado en su fotografía, el uso magistral de los colores, la iconografía pop art que conforma los decorados y las selectas bandas sonoras, las interpretaciones de sus actrices y actores.

En la setlist de la vocalista se recrean En el último trago, de Chavela Vargas, (de la película La flor de mi secreto); Encadenados, de Lucho Gatica (Entre tinieblas); Ne me quitte pas, de Maysa Mataroso (La ley del deseo); la inolvidable Volver de Estrella Morente en Volver; Cucurrucucú Paloma, de Caetano Veloso (Hablé con ella); Quizás, quizás, quizás, de Sara Montiel (La mala educación); Un año de amor, de Luz Casal (Tacones lejanos) y A tu vera, de Rosalía (Dolor y gloria).

No hubiera estado mal, una versión con Pasión de aquella Gran Ganga que Pedro y MacNamara introdujeron en Laberinto de Pasiones.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer