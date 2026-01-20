Las nubes llegan a Elche, Santa Pola y Crevillent y amenazan con dejar lluvia débil

Este martes se presenta en los tres municipios de la comarca del Baix Vinalopó con previsión meteorológica de nubosidad variable, más compacta con el avance la tarde y probabilidad de lluvia débil llegada la noche.

El viento va a ser moderado de norte-noroeste con algunas rachas puntualmente algo fuertes que pueden llegar a superar los 50 kilómetros por hora.

Las temperaturas máximas van a situarse en Elche, Crevillent y Santa Pola en torno a los 14 grados centígrados.

Frentes atlánticos desgastados

De cara a mañana miércoles y el jueves se espera el paso de frentes atlánticos bastante desgastados pero que al final de la jornada aun podrían dejar algunas lluvias débiles. El jueves habrá viento algo fuerte.

Las temperaturas van a experimentar pocos cambios en los próximos días.