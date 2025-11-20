El Concello de Santiago presenta el Plan Director de la Alameda que propone reubicar las atracciones de las fiestas en el Paseo da Ferradura

El concejal de Urbanismo y Vivienda, Iago Lestegás, presentó este jueves el Plan Maestro del parque Alameda de Santa Susana, elaborado mediante un proceso participativo bajo la dirección del arquitecto del Consorcio Santiago, Idoia Camiruaga. Contó con la participación de diversos expertos de distintas disciplinas, como el arquitecto Albert Cuchí, el geógrafo y economista Juan Requejo, la experta en jardinería y paisajismo Carmela Moral y el antropólogo Ramón Rodríguez Franco. La elaboración de este plan también tuvo en cuenta las 264 encuestas ciudadanas realizadas en la Alameda, 16 entrevistas en profundidad, la participación de un grupo de discusión con asociaciones y centros educativos, un taller con jóvenes y un taller final de contraste.

El plan tiene dos objetivos principales: describir su estado actual e identificar las acciones necesarias para su adecuada conservación y restauración, y asegurar, asimismo, el equilibrio entre los diferentes usos posibles. El conjunto del Parque de la Alameda ha sido declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y se compone de cuatro partes: la Alameda do Campo da Estrela, el Paseo da Ferradura, la Carballeira de Santa Susana y la explanada de San Clemente. Iago Lestegás recordó que es uno de los «espacios más singulares y queridos de Santiago de Compostela y posee un enorme valor ambiental, patrimonial y social».

“La virtud reside en el equilibrio entre el valor ambiental, el valor patrimonial y el valor social”, proclamó el concejal de Urbanismo. Añadió que, teniendo en cuenta las dimensiones ambientales, patrimoniales y sociales del parque, se propone otorgarle a este espacio todo el valor que merece como bien relevante del Patrimonio Mundial, reforzar su carácter de espacio para la socialización al aire libre y lugar de expresión cultural y social, y establecer una interpretación del parque acorde con la crisis ecológica que atravesamos.

Por su parte, la arquitecta Idoia Camiruaga indicó que uno de los problemas que este plan pretende resolver es la comunicación del espacio con otras zonas de forma más ágil, como el campus, la Carballeira de San Lourenzo o Sarela. «Lo que se busca es que los ciudadanos las comprendan, las hagan suyas y utilicen la Alameda de forma razonable», añadió.

Espacios

Iago Lestegás explicó que, además de la visión general, el plan detalla cada una de las partes que conforman el parque. En el caso de la Carballeira de Santa Susana, se podrán autorizar actividades socioculturales tradicionales (peregrinaciones, foliadas, ferias, etc.), tanto en la iglesia como en sus espacios adyacentes, siempre que se respeten los valores naturales y culturales. En Campo da Estrela, los usos habituales del parque serán compatibles con la celebración de eventos temporales o puntuales de carácter socioeconómico, cultural y deportivo. Asimismo, podrá acoger eventos populares tradicionales como las ferias de la Ascensión y de los Apóstoles, entre otras festividades, siempre que sea compatible con el uso de la Alameda como paseo.

Para el Paseo da Ferradura, se contempla su uso para actividades artísticas, culturales y científicas al aire libre. El plan considera que, en algunas zonas, podrían acoger parte de las ferias de la Ascensión y de los Apóstoles para descongestionar la Carballeira, siempre que sea compatible con su uso como zona peatonal.

Finalmente, en lo que respecta a la explanada de San Clemente, el objetivo es recuperar el espacio donde se celebraba la feria de ganado en el siglo XIX, mejorando así la conexión entre la Alameda y la ciudad. Concretamente, se propone pavimentar y regularizar la circulación del actual tramo entre Porta Faxeira y la Alameda (incluido en el ámbito del concurso para la transformación del conector central), priorizando el tránsito peatonal y permitiendo la interrupción del tráfico rodado para la celebración de eventos.

En relación con esto, Lestegás informó que el borrador de este Plan Maestro estará disponible próximamente en la plataforma de contratos del sector público, en la entrada correspondiente a la licitación para la transformación del conector central. En este sentido, explicó que las bases de la licitación indican que las propuestas deben ser compatibles con las determinaciones del Plan Maestro.

Pautas

El Plan incluye además un borrador de ordenanzas de uso que define las directrices para la futura regulación de los usos ordinarios y extraordinarios, con el fin de armonizar todos los valores ya mencionados. Asimismo, todas las actividades extraordinarias que se realicen en el parque estarán sujetas a la aprobación previa de los servicios técnicos municipales, que podrán solicitar al promotor un proyecto detallado sobre la actividad y su impacto.

El Plan propone diferentes acciones de transformación del patrimonio cultural (centradas específicamente en el Paseo da Alameda, la Iglesia de Santa Susana y el Paseo da Ferradura) y acciones de regeneración del patrimonio natural (centradas en Carballeira y el uso sostenible del agua). También propone catalogar elementos específicos.

Estructura del documento

El documento tiene más de 500 páginas que incluyen un informe informativo y diagnóstico; un informe de planificación que define usos compatibles, identifica elementos catalogados y establece recomendaciones para diferentes espacios; una sección de anexos que, entre otros temas, incluyen el informe geológico, el informe sobre especies vegetales y jardinería, el informe social y ambiental, un informe sobre la dinámica y evolución de la colonización biológica en elementos del patrimonio pétreo; y un catálogo e informe sobre bienes de valor artístico-cultural.

Tratamiento

El Plan Maestro ya cuenta con un dictamen favorable de la Comisión Consultiva de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Santiago y un informe favorable de la Dirección General de Patrimonio Natural. Según explicó el concejal de Urbanismo, está pendiente el informe de la Dirección General de Patrimonio Cultural.

Por su parte, incluye también la creación del Observatorio Alameda de Santa Susana, con el objetivo de ofrecer un apoyo integral a la gestión participativa del parque, siguiendo criterios ecológicos, patrimoniales, paisajísticos y de uso definidos.