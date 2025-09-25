Trabajadores de la Central Nuclear de Almaraz se concentran en Cáceres para parar la "cuenta atrás" del cierre

Unos 200 trabajadores de la Central Nuclear de Almaraz (CNA) se han concentrado este miércoles en Cáceres a las puertas del Palacio de Congresos para pedir que no se cierre la planta cacereña y parar la "cuenta atrás" de este proceso que, según está planteado, llevaría a cabo el apagón de un reactor en 2027 y del segundo en 2028.

La protesta se ha hecho coincidir con la celebración en la capital cacereña de la 51ª Reunión Anual de la Sociedad Nuclear Española (SNE), entidad que defiende la continuidad de todo el parque nuclear español y que debatirá en Cáceres sobre las consecuencias de la desconexión nuclear en España.

El presidente del Comité de Empresas de la Central Nuclear de Almaraz, Borja Romero, ha recalcado que cada vez queda menos margen de maniobra para evitar el cierre de la planta nuclear cacereña, que supondría la pérdida de unos 4.000 empleos, mil de ellos directos, en la comarca de Campo Arañuelo. "Estamos en la cuenta atrás", ha lamentado.

"Para Extremadura sería la pérdida de todas sus posibilidades de industrialización presentes y futuras, porque carecemos de ninguna alternativa real de industrialización en la zona. Por eso venimos hoy aquí a reivindicar, a reivindicar la continuidad de la central", ha reiterado Romero.

Con gritos de 'Almaraz no se cierra' y una pancarta en la que se podía leer 'Almaraz, más allá de 2027. Continuidad para Ascó, Cofrente, Vandellós II y Trillo. Nucleares Sí', los trabajadores han instado a las empresas propietarias de la central "a que soliciten la prórroga de la autorización de explotación" y al Gobierno "a que se siente con las empresas eléctricas a negociar el futuro".

Según ha explicado Romero, la fecha límite que se ha marcado para tomar una decisión es marzo de 2026, por lo que los trabajadores han diseñado hasta entonces un plan "importante" de movilizaciones y actuaciones "por todos los sitios para reclamar lo que seguimos pidiendo siempre, la continuidad de Almaraz, más allá de los años 27 y 28, porque las consecuencias para Campo Arañuelo van a ser desastrosas si esto cierra".

Cabe recordar que las empresas propietarias de Almaraz (Iberdrola, Endesa y Naturgy) han remitido una carta al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para pedir una reunión con la ministra Sara Aeegesen para tratar este asunto.

"Las empresas propietarias van por el buen camino, pero ahora debe ser el Gobierno el que responda a esa carta y se reúna con ellos y negocien la continuidad", ha subrayado Romero, que ha incidido en que se está entrando en un período de "no retorno", por lo que también los representantes de los trabajadores han enviado una misiva al ministerio para mantener una reunión con algún representante ministerial a la que no han obtenido respuesta hasta ahora.

Ante esta situación, el comité de empresa no descarta llevar a cabo alguna concentración frente al ministerio en Madrid y "muchas más" que se realizarán en los próximos meses en la zona de influencia de Almaraz y en el resto de la región.