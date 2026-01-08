La Filmoteca de Extremadura inaugura 2026 con seis ciclos y trece películas programadas para el mes de enero

La Filmoteca de Extremadura inicia la programación de enero de 2026 con una propuesta que marca el comienzo del nuevo año cinematográfico. La programación se articula en seis ciclos temáticos que reúnen trece películas, combinando cine internacional, español, clásico, contemporáneo y educativo, y reafirmando el compromiso de la Filmoteca con la cultura, la reflexión social y la formación de nuevos públicos.

El ciclo Foco Festivales abre la programación con una selección de películas recientes premiadas en los principales certámenes internacionales como 'Urchin', de Harris Dickinson; 'Los colores del tiempo', de Cédric Klapisch; y 'Un simple accidente', de Jafar Panahi, Palma de Oro en el Festival de Cannes. Tres miradas comprometidas que reflejan la vitalidad del cine de autor contemporáneo.

En Clásicos de la Filmoteca, el público podrá redescubrir 'La pasión de Juana de Arco' (1928), de Carl Theodor Dreyer, una obra maestra absoluta del cine mudo que sigue siendo referente por su intensidad dramática y su revolucionario lenguaje cinematográfico.

El ciclo Camino a los Goya reúne algunos de los títulos más destacados del cine español reciente y de la temporada de premios como 'Romería', de Carla Simón; 'Gaua', de Paul Urkijo; 'Mi amiga Eva', de Cesc Gay; 'Los Tortuga', de Belén Funes - cuya dirección de fotografía corre a cargo del extremeño Diego Cabezas - ; y el documental 'The Sleeper, el Caravaggio perdido', de Álvaro Longoria, que reconstruye la fascinante carrera internacional por un cuadro del maestro italiano oculto durante décadas.

El ciclo Derechos Humanos centra su mirada en la actualidad más urgente con '13 días 13 noches', de Martin Bourboulon, un intenso relato ambientado en la evacuación de Kabul en 2021 que reflexiona sobre la protección de la población civil, el derecho al asilo y la responsabilidad internacional ante las crisis humanitarias.

La programación se completa con Cine Latinoamericano, que presenta 'El sendero azul', de Gabriel Mascaro, Oso de Plata en el Festival de Berlín, una película humanista que reflexiona sobre el envejecimiento, la libertad y la dignidad personal a través de un viaje por el Amazonas.

Especial relevancia tiene también el ciclo Filmoeduca, uno de los pilares fundamentales de la Filmoteca de Extremadura, orientado a la alfabetización audiovisual y al uso del cine como herramienta educativa y de inclusión. Este ciclo matinal está dirigido a centros educativos y asociaciones de personas con discapacidad, y se desarrolla en Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia.

Para Educación Infantil y Primaria, se proyecta 'Pezqueñín, el pequeño aventurero', una película apta para todos los públicos y especialmente recomendada para la infancia.

Para Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos, se programa 'Leer Lolita en Teherán' de Eran Riklis, una obra especialmente recomendada para el fomento de la igualdad de género, que pone en valor la educación, la lectura y la libertad de pensamiento.

Con esta programación, la Filmoteca de Extremadura comienza 2026 reafirmando su vocación como espacio de referencia cultural, educativa y social, ofreciendo una propuesta plural que invita a disfrutar del cine, reflexionar sobre el mundo contemporáneo y formar nuevas miradas desde la gran pantalla.