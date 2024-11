Gijón enciende los proyectores del 62 FICX

Alejandro Díaz Castaño encara su octava edición al frente de una cita muy consolidada. Es de los festivales de cine más antiguos de toda Europa, destaca Alejandro. Está muy satisfecho con la programación conseguida. No cambiaría nada porque lo que hay "encaja" y han logrado un equilibrio muy necesario. Gracias a conocer al público al que se dirigen, han preparado un festival a la altura de Gijón.

Y aunque no seamos un festival con alfombras rojas o de los que deciden no pagar a las productoras por exhibir las películas, somos una cita que tiene algo que muchos ni pueden aspirar a tener. Y no es otra cosa que nosotros mismos. Alejandro asegura que los más de 200 cineastas que vendrán se marcharán pensando que han estado "como en casa".

Esta edición ha sido muy tranquila. Tras la polémica del año pasado que terminó con la expulsión de Vox del gobierno, esta vez no han visto ningún intento de "injerencia política". Alejandro pide pensar en el FICX como patrimonio cultural de la ciudad.

La película encargada de inaugurar el FICX será "Gloria". Nos habla de ella Tito Rodríguez, jefe del equipo de programación.