Juan Carlos Monedero: "Iglesias tiene el carisma y el poder de convocar a masas que no tiene Errejón"

El fundador de Podemos cree que Iñigo Errejón sería un buen líder de Podemos si no fuera por la falta de carisma y de poder de movilización de masas, como si tiene Pablo Iglesias, su favorito para vencer en Vistalegre II. De no serlo, tiene claro que Iñigo se convertiría en el líder aunque no lo diga públicamente, porque es lo que quiere. “Errejón no quiere presentarse contra Iglesias porque cree que perdería, pero quiere tener todo poder”.