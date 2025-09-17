BYD QUADIS Dream presenta en Valencia el nuevo BYD SEAL 6 DM-i y SEAL 6 DM-i Touring

Estos innovadores vehículos, dotados de la tecnología Dual Mode Intelligent (DM-i), combinan eficiencia, autonomía y diseño para responder a la creciente demanda de movilidad sostenible en España. La versión Touring amplía la versatilidad del modelo, adaptándose tanto a la conducción urbana como a los desplazamientos de larga distancia.

BYD Quadis Dream | ondacero.es

El evento congregó a medios y profesionales del sector, que pudieron conocer de primera mano las prestaciones de los nuevos modelos y comprobar el firme compromiso de BYD y QUADIS con la electrificación del parque automovilístico en la Comunidad Valenciana