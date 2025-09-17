OFRECIDO POR BYD QUADIS DREAM

BYD QUADIS Dream presenta en Valencia el nuevo BYD SEAL 6 DM-i y SEAL 6 DM-i Touring

El pasado 15 de septiembre, las instalaciones de BYD QUADIS Dream en Pista de Silla (Valencia) acogieron la presentación oficial en la Comunidad Valenciana de los nuevos modelos BYD SEAL 6 DM-i y BYD SEAL 6 DM-i Touring

Estos innovadores vehículos, dotados de la tecnología Dual Mode Intelligent (DM-i), combinan eficiencia, autonomía y diseño para responder a la creciente demanda de movilidad sostenible en España. La versión Touring amplía la versatilidad del modelo, adaptándose tanto a la conducción urbana como a los desplazamientos de larga distancia.

El evento congregó a medios y profesionales del sector, que pudieron conocer de primera mano las prestaciones de los nuevos modelos y comprobar el firme compromiso de BYD y QUADIS con la electrificación del parque automovilístico en la Comunidad Valenciana

