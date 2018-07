En la cumbre anual de la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH), los expertos reafirmaron que los antivirales han cambiado la historia del tratamiento de las hepatitis B y C.

Durante el Simposio “CONHECTA”, la Dra. María Buti, el Dr. Bruno Sangro y el Profesor Jean-Michel Pawlotsky analizaron la evolución en los tratamientos.

Actualmente, los tratamientos en hepatitis B son eficaces y seguros a largo plazo, permiten controlar el virus y suprimen cualquier replicación viral, previniendo la progresión de la enfermedad y reduciendo el riesgo de hepatocarcinoma (cáncer primario de hígado).

Por otro lado, la llegada de los nuevos antivirales de acción directa, con elevadas tasas de curación, ha supuesto un cambio radical en el paradigma de la hepatitis C.

Se estima que la prevalencia de hepatitis C en España se sitúa alrededor de un 0,4-2,6 por ciento de la población, según el Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C en el SNS. “En estos momentos, los pacientes diagnosticados de hepatitis C que presentan un grado de fibrosis significativo tienen la suerte de ser tratados adecuadamente”, destacan los expertos.

El principal reto al que se enfrentan los profesionales sanitarios ya no es el acceso al tratamiento, sino la identificación de los pacientes asintomáticos. Sin embargo, cabe decir que una vez diagnosticados, la terapia a la que son sometidos es igual de eficaz y segura.