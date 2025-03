Unidas por Extremadura impulsará una Comisión de Investigación sobre el modelo de protección de menores en la región

Unidas por Extremadura ha anunciado que impulsará en la Asamblea la creación de una Comisión de Investigación sobre el modelo de protección de los menores, tras el crimen ocurrido a la educadora social, Belén Cortés, en el piso tutelado de Badajoz. La portavoz, Irene de Miguel, ha asegurado que el asesinato de esta profesional “ha desvelado que el sistema de protección y reforma de los menores es un modelo quebrado”.

De Miguel ha afirmado que este modelo está basado en licitaciones a empresas privadas “que priman el beneficio económico a la calidad y seguridad de las personas trabajadoras y los menores”. “El modelo –ha añadido- necesita de una reforma integral que dé calidad y garantice condiciones laborales decentes y seguras”.

La líder de Unidas por Extremadura ha insistido en que la situación “es insostenible” y que es necesario “evaluar e investigar qué ha fallado”. “Hay muchas irregularidades –ha dicho- porque no puede ser que el sistema esté basado en mezclar a chicos y chicas con medidas judiciales con niños y niñas que necesitan del amparo y la protección de la Junta”.

De Miguel también ha denunciado que se está realizando una “discriminación racial” a los menores en acogida, “ya que dependiendo del color de la piel te derivan a un centro o a otro”. Unidas por Extremadura cree que la Comisión de Investigación no saldrá adelante “porque sabemos que hay otros grupos parlamentarios que no quieren investigar y que pretenden zanjar esto con empresas seguridad, y esa no es la solución”. La líder de la formación también se ha sumado a la petición realizada por la familia de Belén Cortés que ha pedido que no se realicen juicios paralelos y que no se criminalice a los menores.

Enmiendas a la Ley de Medidas Fiscales

Por otro lado, Irene de Miguel ha cargado contra el gobierno del Partido Popular por vetar el debate de la gran mayoría de las enmiendas que el grupo parlamentario ha presentado a la Ley de Medidas Fiscales. La portavoz ha explicado que han vetado las que incrementaban el gasto, como es la relativa a los comedores escolares y aula matinales, el aumento del complemento autonómico de las pensiones no contributivas, el incremento de las ayudas a los enfermos de ELA o las bonificaciones en las residencias de mayores.

“Han vetado las nuestras, pero han mantenido las de Vox que también tocaban tasas y aumentaba gasto de la comunidad”, ha dicho De Miguel, quien ha mostrado su incredulidad porque a la extrema derecha se le mantengan y al resto de partidos de la oposición no.

“Las han vetado antes de debatirlas para que no tengamos posibilidad de explicar por qué hay que aumentar las ayudas a las familias de ELA, por qué creemos que hay que aumentar las pensiones no contributivas, por qué hay que bonificar las plazas de las residencias de mayores o por qué debemos avanzar hacia la gratuidad de los comedores escolares y aulas matinales”. “Esto demuestra el carácter democrático del Partido Popular, que es escaso, porque en una democracia se trata a todos por igual”, ha aseverado De Miguel.