ANIVERSARIO EN CREVILLENT

La Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís Grupo Enercoop cierra su centenario con una gala

La celebración ha incluido la inauguración de la primera fase de rehabilitación del nuevo edificio Forum Enercoop

Mayte Vilaseca

Elche |

La Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís de Crevillent celebró durante el 2025 su centenario dando servicio a este municipio tanto a particulares como a empresas y consolidada como un referente en la gestión de la energía a nivel nacional. Este viernes han cerrado este centenario con la inauguración de la primera fase de las obras de rehabilitación de una antigua fábrica de alfombras en el centro de la ciudad que pasará a convertirse en el Forum Enercoop.

Joaquín Más, Director General de esta entidad nos explica en esta entrevista en Más de uno Elche-Comarcas del Vinalopó que ha significado cumplir cien años y cómo afrontan los retos de futuro.

