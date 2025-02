REAL OVIEDO

Dani Calvo juzga las acciones polémicas de Almería

El defensa del Real Oviedo comentó la acción polémica del gol anulado a Colombatto: "Me pareció dudoso en directo y, una vez visto repetido, se ve que el larguero no está alineado con la línea de gol. Creo que el balón rebasa la línea totalmente y que es gol legal, segurísimo". Además, cuestionó la actitud del colegiado en una conversación con el portero rival: "Me parece un exceso de sinceridad, no hacía falta hacer ese comentario porque se vio en directo cómo fue la jugada. Los árbitros muchas veces se lavan las manos en las faltas en ataque para liberarse de problemas".