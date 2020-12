La carta de Ónega a Paco Rabal: "Lo más miserable de este país se ha fijado en ti para borrar tu nombre"

Querido Paco, hace casi veinte años que nos dijiste adiós y ahora, mira por dónde, lo más miserable de este país se ha fijado en ti para nada menos que para borrar que tu nombre. Ocurrió en el municipio de Albudeite, en tu tierra murciana de nación. La Casa de Cultura se llama así “Casa de Cultura Paco Rabal” y una iniciativa del Partido Popular local y de Ciudadanos, también local, pretende cambiar el callejero y la denominación de ese centro, y entre los nombres a sustituir figuran el tuyo y el del poeta Rafael Alberti.

No había nombres más altos que suprimir. Ignoro si es porque ambos fuisteis comunistas o es pura coincidencia. Pero el dislate es tan mayúsculo, que el propio presidente regional, Fernando López Miras, lo consideró un error y reprendió a su partido en Albudeite. Es más que un error, presidente; es un crimen post mortem, Paco. Es más que un crimen; es una imbecilidad, porque ¿sabes qué nombre pretenden poner? Según leo, el del padre de la concejal de Cultura, que supongo que es o fue un gran hombre y un gran padre, una persona culta y digna de todo aprecio.

Pero Paco Rabal es el cine español. Paco Rabal es el mejor actor que ha parido el cine de este país en toda su historia, doctor Honoris Causa por la Universidad de Murcia, Goya, Medalla de Oro de la Academia, Premio Donostia. Elegido por Buñuel, artista de Visconti, Saura, Almodóvar, Antonioni, Chabrol o Pontecorvo. Lloran todas las milanas bonitas de España y que hace veinte años dejaron de tener un hombro en el que posarse.

Lloramos todos los ciudadanos de este país que hemos reído contigo, que nos hemos emocionado con alguna de tus cien películas, que, simplemente, te hemos querido porque te hacías querer. No sé si en esa propuesta enloquecida hay algo de aplicación de la memoria histórica. No me extrañaría, pero espero que no. Espero que no, porque sería el triunfo de la injusticia, del absurdo y de la imbecilidad también histórica. Perdónales, Paco Rabal, que no saben lo que hacen. Perdónales, que solo es aldeanismo. Perdónales, porque no saben quién fue, qué significa, quién sigue siendo Paco Rabal.