Toma la pastilla roja 1x01 (Encuentros en el primer episodio): No es otro podcast de OVNIs

El primer episodio de Toma la pastilla roja, el podcast de ciencia ficción, cine y futuro de OndaCero.es, no podía ir de otra cosa que de OVNIs. Sobre todo ahora que el ejército de Estados Unidos confirma la existencia de avistamientos por parte de pilotos.

2019. Pilotos del ejército de Estados Unidos confirman que grabaron unos vídeos en los que aparecían OVNIs. Sí, OVNI, Objeto Volador No Identificado, ni platillos volantes, ni extraterrestres. Entonces, por qué al escuchar esta palabra (OVNI), estos conceptos nos vienen inevitablemente a la cabeza. ¿Por qué ante lo desconocido acudimos casi siempre a la explicación más remota? ¿No será que hemos visto demasiadas películas? Y no, este no es otro podcast de OVNIs, es el primer episodio de Toma la pastilla roja, el podcast de ciencia ficción, cine y futuro de OndaCero.es.

La ufología, la ‘ciencia’ que estudia los objetos voladores no identificados, es seguramente la disciplina favorita de los aficionados al misterio y las conspiraciones. Porque a grandes preguntas, hay pocas respuestas. Y en el caso de los OVNIS, haberlas 'haylas'. Pero no sabemos si están en la ciencia ficción y en el cine. Por eso, en Toma la pastilla roja, hemos recurrido a varios expertos en la materia para acompañarte en este viaje volador no identificado.

Manuel Carballal, periodista, escritor y uno de los colaboradores más antiguos de La Rosa de los Vientos, es el guía de este primer episodio. Con él viajaremos por la historia de la ufología y descubriremos las posibles explicaciones a estos fenómenos. También conoceremos la experiencia OVNI de la periodista y escritora Pilar Cernuda, que presenció un avistamiento extraño durante un vuelo junto al Rey Juan Carlos I. Y por último, el escritor Eduardo Bravo (autor de 'Ummo. Lo increíble es la verdad') nos contará la historia de los Ummitas, unos supuestos extraterrestres que supuestamente estuvieron por España entre los años 60 y 80 y, supuestamente, tenían conexiones con falangistas, nazis, sectas e incluso con el Comisario Villarejo.

Todo esto, películas marcianas, canciones paranormales y mucho más en 'Encuentros en el primer episodio', el piloto de Toma la pastilla roja, el podcast de ciencia ficción, cine y futuro de OndaCero.es, dirigido por Andrés Moraleda.

