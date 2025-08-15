PODCAST | INTERNACIONAL

Latitud Cero: radiografía de la migración irregular en el Mediterráneo

En este capítulo, recorremos las tres rutas migratorias del Mediterráneo para comprender cómo evoluciona el fenómeno este año y qué impacto están teniendo las políticas que aplican los distintos gobiernos europeos.

ondacero.es

Madrid |

Todos los veranos se repite el mismo ciclo. Con la llegada del buen tiempo, las aguas del Mediterráneo se calman y aumenta la llegada de pateras hasta nuestras costas. Y con ello, la migración irregular crece como preocupación entre los españoles. ¿Estamos ante una ‘invasión’?, como se afanan en hacernos creer desde la ultraderecha; ¿qué están haciendo los distintos gobiernos para abordar el fenómeno?; ¿qué coste humanitario tienen sus políticas?; ¿aumentan o se reducen las llegadas este año?.

En este episodio de Latitud 0, tratamos de dar respuesta a todos estos interrogantes de la mano de Alfonso Massoliver, corresponsal de Onda Cero en el África subsahariana, Manuel Tori, corresponsal en Roma, Andrés Mourenza, corresponsal en Turquía, Jacobo de Regoyos, corresponsal en Bruselas y Juan Matías Gil, coordinador de las operaciones de rescate de Médicos Sin Fronteras en el Mediterráneo Central.

