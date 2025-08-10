Latitud Cero: los EEUU de Trump, no es país para migrantes

Migrantes detenidos en Estados Unidos y encarcelados en Guantánamo o en la prisión de máxima seguridad de Bukele; redadas a las puertas de iglesias, hospitales o centros de trabajo; caza recompensas aprehendiendo a personas en las calles ante la sospecha de que no tienen papeles, latinos evitando hablar español en público, protestas masivas en Los Angeles reprimidas por la Guardia Nacional…

Algo está cambiando en Estados Unidos desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca. Algo diferente a lo que ocurrió en su primer mandato, cuando la eterna promesa de construir un gran muro en la frontera con México se quedó en escuálidas reformas estéticas. En esta ocasión, parece que más que intentar frenar la llegada de nuevos indocumentados, pretende dificultar tanto la vida de los que ya están dentro, que su simple testimonio y sufrimiento sea suficiente argumento para disuadir a los que están planteándose iniciar el viaje. En Latitud 0, hablamos con las víctimas de esta nueva ofensiva de Trump.