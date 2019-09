Universal cancela el estreno en cines de 'The hunt' tras los últimos tiroteos en EEUU

La actriz Betty Gilpin, en una imagen promocional de 'The hunt' / Universal

El estudio estadounidense Universal Pictures ha decidido suspender el estreno de su película 'The hunt' ('La caza'), previsto para el próximo 27 de septiembre. La anulación se produce tras los últimos tiroteos masivos en EEUU y en medio de una avalancha de críticas por parte del sector más conservador del país, liderado por la Cadena FOX y el propio presidente Donald Trump. La cinta, protagonizada por la oscarizada Hillary Swank, simula una cacería de seres humanos organizada por millonarios, que según los detractores de la cinta incita al uso de la violencia contra ciudadanos americanos, especialmente del medio rural.

El medio digital Indiwire asegura que Universal había tomado la decisión antes de las últimas masacres y de las críticas del presidente. Añade que el 5 de agosto se retiraron vallas publicitarias sobre la película, y que casi siempre esto indica un retraso en la fecha del estreno. 'The hunt', dirigida por Craig Zobel, es la última de una larga lista de adaptaciones que toman como origen el relato corto que Richard Connell publicó en 1924, 'The most dangerous game'. A las versiones habría que añadir, por ejemplo, la saga de 'Los juegos del hambre', que bebe de la misma fuente. Indiewire juega con la idea de que Universal pudiera enseñar la película en alguno de los próximos festivales norteamericanos de otoño, como Telluride o Toronto, sin aviso previo.