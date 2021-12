Kinótico 292. Spider-Man salva en Navidad la raquítica taquilla de 2021

Kinótico, el programa de cine y series de Onda Cero, ha vuelto a la antena en la noche de Navidad para repasar los principales estrenos de estas fiestas -como 'West Side Story' o 'The Matrix Resurrections'- y para analizar el estado de la taquilla. Si alguien ha salvado las raquíticas cifras con las que cerraba este 2021 pandémico ha sido 'Spider-Man: No way home', que está batiendo récords de recaudación... y dejando a los demás títulos en números minúsculos.

Contenidos del programa

00:00.- La portada, con David Martos

03:30.- Lo que tienes que saber, con David Noriega

12:55.- Observatorio en Bremen, con Janina Pérez Arias, Alejandra Musi y David Iglesias

14:10.- Análisis de 'West Side Story' con Javier Zurro [El Español]. Incluye entrevista con Ariana DeBose

30:45.- Análisis de 'The Matrix Resurrections' con Javier P. Martín

37:07.- Entrevista con Miguel Ángel Muñoz por '100 días con la Tata'

44:05.- Entrevista con Paco Plaza y Almudena Amor por 'La abuela'